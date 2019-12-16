Київводоканал попередив мешканців Троєщини про промивку мереж



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Після промивки перед застосуванням воду з крану потрібно спустити

Профілактична промивка мереж проводитиметься вночі

Згідно зі щорічним графіком ніч з 17 на 18 грудня Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж у Деснянському районі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У зону робіт потраплять мережі по вул. Закревського від просп. В. Маяковського до вул. Т. Драйзера

Промивка буде проводитися з 23:30 до 07:00.

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - повідомили у водоканалі.

Зазначається, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

Як повідомлялося, у ніч з 12-го на 13 грудня Київводоканал проводив планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій.