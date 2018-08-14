«Київзеленбуд» спиляв дерева в парку КПІ. Найстарішому з них було 100 років



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На території парку КПІ зрізали 13 дерев

У вівторок, 14 серпня, біля першого корпусу Київського політехнічного університету ім. Ігоря Сікорського спиляли дерева. Про це пише «Хмарочос».

В Солом’янському відділенні КО «Київзеленбуд» надали акти виконання робіт. Згідно з ними, зрізання пов’язано з аварійним станом дерев. Перед цим Київзеленбуд провів обстеження, оскільки до нього надійшло звернення від КПІ. Всього, згідно з актом виконання робіт, на території парку КПІ зрізали 13 дерев, а одне зазнало санітарної обрізки.

Більшість дерев Київзеленбуд визнав трухлявими або такими, що мають аварійний кут нахилу. Найстарішому дереву було 100 років – це ялина європейська. Її спиляли, оскільки, за визначенням комунальників, вона на 80% була сухостоєм. Вербам було по 60 та 70 років — причиною їхнього спиляння назвали «трухлявість та дуплистість».

Додамо, що озеленення парку почалось одразу з будівництвом навчальних корпусів за участю студентів та викладачів. Будівництво корпусів завершилось в 1898 році. Згідно з кошторисом на будівництво парку виділялось 49 тисяч 143 рублі та 48 копійок. В основу планування був покладений регуляторний принцип – коли малюнок алей, доріжок та клуб із зеленими насадженнями має правильну геометричну форму.

Нагадаємо, 4 серпня близько десяти молодих людей з бензопилами протягом півгодини знищили понад двісті дерев, розташованих в парковій зоні, де раніше був будинок прийомів Одеської міськради, а нині володіння ПП «Дофін». Вирубка дерев викликала великий суспільний резонанс в Одесі.