Невідомі вирубали більше 200 дерев в Одесі
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Розсилка
Фото: dumskaya.net
Наслідки вирубки
Йдеться про територію колишнього будинку прийомів Одеської міськради
Більше 200 дерев спиляли на Гагарінському плато в Одесі невідомі. Про це повідомив учасник руху «Зелений лист» Владислав Балинський.
За його словами, інцидент стався в суботу, 4 серпня. Дерева знищувало приблизно десять молодих людей з бензопилами.
Йдеться про територію колишнього будинку прийомів Одеської міськради, приватизованого в 2016 році приватною фірмою. На місці парку з'являться чергові висотки.
Нагадаємо, у чорнобильській зоні виявлено масову вирубку лісу.
Джерело: Думская