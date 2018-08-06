Невідомі вирубали більше 200 дерев в Одесі



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Фото: dumskaya.net Наслідки вирубки

Йдеться про територію колишнього будинку прийомів Одеської міськради

Більше 200 дерев спиляли на Гагарінському плато в Одесі невідомі. Про це повідомив учасник руху «Зелений лист» Владислав Балинський.

За його словами, інцидент стався в суботу, 4 серпня. Дерева знищувало приблизно десять молодих людей з бензопилами.

Йдеться про територію колишнього будинку прийомів Одеської міськради, приватизованого в 2016 році приватною фірмою. На місці парку з'являться чергові висотки.

Нагадаємо, у чорнобильській зоні виявлено масову вирубку лісу.

Джерело: Думская