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    Невідомі вирубали більше 200 дерев в Одесі

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    Наслідки вирубки - Невідомі вирубали більше 200 дерев в Одесі
    Фото: dumskaya.net
    Наслідки вирубки

    Йдеться про територію колишнього будинку прийомів Одеської міськради

    Більше 200 дерев спиляли на Гагарінському плато в Одесі невідомі. Про це повідомив учасник руху «Зелений лист» Владислав Балинський.

    За його словами, інцидент стався в суботу, 4 серпня. Дерева знищувало приблизно десять молодих людей з бензопилами.

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    Невідомі вирубали більше 200 дерев в Одесі
    Невідомі вирубали більше 200 дерев в Одесі
    Невідомі вирубали більше 200 дерев в Одесі
    Невідомі вирубали більше 200 дерев в Одесі
    Невідомі вирубали більше 200 дерев в Одесі
    Невідомі вирубали більше 200 дерев в Одесі
    Невідомі вирубали більше 200 дерев в Одесі
    Невідомі вирубали більше 200 дерев в Одесі
    Невідомі вирубали більше 200 дерев в Одесі

    Йдеться про територію колишнього будинку прийомів Одеської міськради, приватизованого в 2016 році приватною фірмою. На місці парку з'являться чергові висотки.

    Нагадаємо, у чорнобильській зоні виявлено масову вирубку лісу.

    Джерело: Думская

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