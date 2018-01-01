На Одещині від кору померла дитина

В Одеській області від ускладнень від кору померла п'ятирічна дитина. Про це в четвер, 11 січня, повідомив директор департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА В'ячеслав Полясний, інформує «Радіо Свобода». Відзначається, що дитина померла в перші дні січня у Білгород-Дністровському районі. За даними ЗМІ, в Одеській області спалах кору



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Хвора на кір дитина, фото ілюстративне

На Одещині від кору померла дитина

В Одеській області від ускладнень від кору померла п'ятирічна дитина. Про це в четвер, 11 січня, повідомив директор департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА В'ячеслав Полясний, інформує «Радіо Свобода».

Відзначається, що дитина померла в перші дні січня у Білгород-Дністровському районі.

За даними ЗМІ, в Одеській області спалах кору спостерігається із квітня минулого року. Видання вказує, що жертвами інфекції в області стали вже шість чоловік, з яких четверо дітей.

За даними ОДА, всього за 2017 рік в Одеській області зареєстровано 1 293 випадки хвороби, 843 з яких були дітьми.

За словами Полясного, в порівнянні з листопадом, у грудні захворюваність на кір в області зросла на 64%.

Чиновник вважає, що існує ризик спалахів кору всередині лікарень та інших медичних установ.

Так, від ускладнень від цієї хвороби померла медичний працівник приймального відділення одеської лікарні.

Раніше заслужений лікар України, дитячий інфекціоніст Сергій Крамарьов розповів, як запобігти захворюванню на кір.

Як повідомлялося, станом на 11 січня, у Києві зафіксовано 66 випадків захворювання на кір, із них 54 – діти.

Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

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