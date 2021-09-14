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    Столична влада назвала кількість вакцинованих вчителів

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    Реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах наразі складає менше ніж 0,1% - Столична влада назвала кількість вакцинованих вчителів
    Реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах наразі складає менше ніж 0,1%
    Фото з відкритих джерел

    Київська влада сподівається, що столиця зможе пройти навіть пік захворюваності без закриття шкіл у цьому році

    Уже за тиждень у столичних закладах освіти кількість вакцинованих працівників шкіл досягне 80%. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

    «Наше першочергове завдання – максимально вакцинувати працівників шкіл, аби не зупиняти освітній процес. На сьогодні вже 4 з 10 районів міста перетнули позначку у 80 відсотків вакцинованих працівників шкіл, ще 4 – майже досягли цієї цифри, а ще два райони нарощують темпи вакцинації та вийдуть на необхідний показник на наступному тижні. Саме працівники освіти з відповідальністю поставились до вакцинації й показали приклад відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, які поруч», – підкреслив Валентин Мондриївський.

    Він розповів, що за майже два тижні навчання у столиці утримують одні з найменших темпів розповсюдження хвороби Covid-19 у закладах освіти, що стало можливим саме завдяки масовій вакцинації та дотриманню карантинних обмежень.

    «Реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах наразі складає менше ніж 0,1%, а серед учнів – 0,004%. Тенденції до пришвидшення розповсюдження захворюваності поки немає. Ми сподіваємося, що зможемо пройти навіть пік захворюваності без закриття шкіл у цьому році», – зазначив Валентин Мондриївський.

    Він нагадав, що в Міністерстві освіти і науки наголосили, що за умови вакцинації 80% працівників, школи не закриватимуть навіть у разі погіршення епідеміологічної ситуації й зміни карантинної зони регіону.

    Нагадаємо, біля станції метро «Героїв Дніпра» почав працювати мобільний центр вакцинації проти коронавірусу у спеціально обладнаному автобусі.

    Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли буде спалах коронавірусу в країні. Його очікують восени, але може бути й раніше.

    Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

    Теги: Віталій Кличко школа лікар навчання КМДА хвороби вакцинація коронавірус
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    Столична влада назвала кількість вакцинованих вчителів