Столична влада назвала кількість вакцинованих вчителів

Київська влада сподівається, що столиця зможе пройти навіть пік захворюваності без закриття шкіл у цьому році

Уже за тиждень у столичних закладах освіти кількість вакцинованих працівників шкіл досягне 80%. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Наше першочергове завдання – максимально вакцинувати працівників шкіл, аби не зупиняти освітній процес. На сьогодні вже 4 з 10 районів міста перетнули позначку у 80 відсотків вакцинованих працівників шкіл, ще 4 – майже досягли цієї цифри, а ще два райони нарощують темпи вакцинації та вийдуть на необхідний показник на наступному тижні. Саме працівники освіти з відповідальністю поставились до вакцинації й показали приклад відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, які поруч», – підкреслив Валентин Мондриївський.

Він розповів, що за майже два тижні навчання у столиці утримують одні з найменших темпів розповсюдження хвороби Covid-19 у закладах освіти, що стало можливим саме завдяки масовій вакцинації та дотриманню карантинних обмежень.

«Реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах наразі складає менше ніж 0,1%, а серед учнів – 0,004%. Тенденції до пришвидшення розповсюдження захворюваності поки немає. Ми сподіваємося, що зможемо пройти навіть пік захворюваності без закриття шкіл у цьому році», – зазначив Валентин Мондриївський.

Він нагадав, що в Міністерстві освіти і науки наголосили, що за умови вакцинації 80% працівників, школи не закриватимуть навіть у разі погіршення епідеміологічної ситуації й зміни карантинної зони регіону.

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