Ще понад 135 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу
Загалом в Україні проведено 10,8 млн щеплень
В Україні за минулу добу від коронавірусу вакцинували 135 223 людини. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Зокрема, 13 вересня одну дозу вакцини отримали 54 523 людини, повністю імунізовані (отримали дві дози) – 80 700 людей.
Минулої доби населення імунізували 300 мобільних бригад, 1 004 пункти щеплення та 353 центри вакцинації.
Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 961 265 людей. З яких отримали одну дозу вакцини – 5 961 263 людини, а повністю імунізовані (отримали дві дози) – 4 884 904 людини.
Загалом в Україні вже проведено 10 846 167 щеплень.
До слова, в Англії підрахували, скільки людей померли від Covid-19 попри вакцинацію.
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