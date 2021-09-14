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    Ще понад 135 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу

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    Минулої доби населення імунізували 300 мобільних бригад, 1 004 пункти щеплення та 353 центри вакцинації - Ще понад 135 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу
    Минулої доби населення імунізували 300 мобільних бригад, 1 004 пункти щеплення та 353 центри вакцинації
    фото: glavcom.ua

    Загалом в Україні проведено 10,8 млн щеплень

    В Україні за минулу добу від коронавірусу вакцинували 135 223 людини. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

    Зокрема, 13 вересня одну дозу вакцини отримали 54 523 людини, повністю імунізовані (отримали дві дози) – 80 700 людей.

    Минулої доби населення імунізували 300 мобільних бригад, 1 004 пункти щеплення та 353 центри вакцинації.

    Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 961 265 людей. З яких отримали одну дозу вакцини – 5 961 263 людини, а повністю імунізовані (отримали дві дози) – 4 884 904 людини.

    Загалом в Україні вже проведено 10 846 167 щеплень.

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    До слова, в Англії підрахували, скільки людей померли від Covid-19 попри вакцинацію.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація населення коронавірус
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    Ще понад 135 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу