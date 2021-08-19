У Києві розпочалась «вакцинація на колесах» (фото)

Вакцинальні автобуси курсують містом і встановлені на основних ринках Києва

Біля станції метро «Героїв Дніпра» почав працювати мобільний центр вакцинації проти коронавірусу у спеціально обладнаному автобусі. Фото оприлюднило видання «Сегодня».

У цьому автобусі всі охочі зможуть вакцинуватися з 19 серпня до 22 серпня.

Новий центр вакцинації буде працювати з 09:00 до 13:00.

Охочі щепитися від Covid-19 зможуть зробити вибір серед двох препаратів – CoronaVac або Pfizer.

Для вакцинації при собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон.

Вакцинальні автобуси на основних ринках столиці

Дата Маршрут 19.08.2021, 21.08.2021 09:00-13:00 – «Даринок» (вул. Магнітогорська, 1-А) 20.08.2021, 22.08.2021 09:00-13:00 – «Базар на Лісовій» (вул. Попудренка, 65) 19.08.2021 – 22.08.2021 09:00-13:00 – «Юність» (вул. Миропільська, 2) 19.08.2021 – 22.08.2021 09:00-13:00 – «Герої Дніпра» (вул. Героїв Дніпра, 51) 19.08.2021 – 22.08.2021 09:00-13:00 – «Троєщина» (вул. Електротехнічна, 2)

Крім того, організовано курсування рейсового маршруту з мобільною бригадою найвіддаленішими локаціями Деснянського району.

Графік та локації курсування рейсового автобуса

Дата Маршрут 19.08.2021 10:00-12:00 – Супермаркет «Сільпо»

(вул. Закревського, 61) 12:30-14:00 – мікрорайон «Милославовичі» (вул. Закревського, 101) 14:30-16:00 – ТЦ «РаЙОН» (вул. Лаврухіна, 4) 20.08.2021 10:00-12:00 – Супермаркет «ЕКО» (просп. Маяковського, 17) 12:30-14:00 – ТЦ «Глобал» (вул. Бальзака, 2-А) 14:30-16:00 – ТЦ «Нова лінія» (вул. Бальзака, 65/1) 21.08.2021 10:00-12:00 – Супермаркет «Сільпо» (просп. Лісовий, 37) 12:30-14:00 – маркет «Коло» (вул. Волкова,16) 14:30-16:00 – парк Кіото (м. Лісова) 22.08.2021 10:00-12:00 – Торговий ринок (Бальзака, 98) 12:30-14:00 – Торговий комплекс «Корал» (вул. Милославська, 6) 14:30-16:00 – Супермаркет «ЕКО» (вул. Радунська, 40)





Раніше повідомлялося, що біля станції метро «Героїв Дніпра» на столичній Оболоні відкриють мобільний центр вакцинації проти коронавірусу у спеціально переобладнаному автобусі.

Також з 19 до 24 серпня кияни зможуть зробити щеплення на трьох локаціях у центрі місті та у спеціально обладнаних автобусах та маршрутках, що курсуватимуть містом та стоятимуть на ринках.

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував акцію для українців, які планують вакцинуватися від коронавірусу цього тижня. Починаючи з середи, 18 серпня, охочі зробити щеплення зможуть отримати нагороду – безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК «Олімпійському».

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли буде спалах коронавірусу в країні. Його очікують восени, але може бути й раніше.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

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