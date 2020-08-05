В Україні лише третина сіл централізовано забезпечуються питною водою – дані уряду
Два роки тому цілодобове водопостачання населених пунктів забезпечувалося у місті Києві, Волинській, Рівненській і Харківській областях
В окремих населених пунктах дев’яти областей продовжується підвіз питної води
В Україні лише 30,1% сільських населених пунктів централізовано забезпечені централізованим питним водопостачанням
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості, викладені в Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, яку 5 серпня затвердив Кабмін.
«Масштабною проблемою є відсутність джерел якісної питної води в окремих регіонах, насамперед сільських населених пунктах…Ситуація з питною водою (є кращою - «Главком») у селищах міського типу (89,9%) і містах (99,1%)», - сказано у документі.
Разом з тим, в окремих населених пунктах дев’яти областей (Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Херсонській) досі продовжується підвіз питної води.
Крім цього, зауважується, що станом на 2018 рік цілодобове водопостачання населених пунктів забезпечувалося у місті Києві, Волинській, Рівненській і Харківській областях.
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