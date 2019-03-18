Киян запрошують до майстерні писанкарства



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У Музеї Гончара організовують майстер-класи

У Музеї Івана Гончара учасникам майстер-класів обіцяють занурення у процес створення писанок, пізнання традиції та творче самопізнання під наставництвом майстрів-писанкарів. На заняттях вивчатимуть техніки, орнаменти, колорит, регіональні особливості та обряди, в яких присутні писанки.

Навчатимуть мистецтву писанкарства народна майстриня, співробітниця Музею Івана Гончара Лариса Головня та інші запрошені майстри народного мистецтва.

Зустрічі заплановані щотижня, до 20 квітня

вівторок 11:00 та 15:00

четвер 11:00 та 15:00

субота 11:00 та 15:00

Тривалість: 2 години

Де: Музей Івана Гончара, вул. Лаврська, 19

Вартість: 200 грн, родинний квиток для трьох осіб - 500 грн (2 дорослих + 1 дитина або 1 дорослий + 2 дітей), родинний квиток для чотирьох осіб - 600 грн

(2 дорослих та 2 дітей). У вартість входять всі необхідні матеріали. Взяти участь у майстер-класі можна родиною, групами або індивідуально.

Як повідомлялося, цього року у Києві на Великдень не буде традиційного фестивалю писанок, який щорічно організовує Folk Ukraine. Таке рішення пов’язано з тим, що локацію фестивалю – Софійську площу – будуть реконструювати.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з Великодньої виставки на Софійській площі у Києві 2018 року

Джерело: Вечірній Київ