За час пандемії коронавірус уже забрав життя понад 5 тис. киян
Загалом коронавірус подолали понад 154 тис. мешканців столиці
За період пандемії коронавірусу в Києві від цієї хвороби станом на 26 травня померли 5044 людини, за минулу добу вірус забрав життя дев’яти людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.
«385 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 9 людей. Усього за період пандемії в місті 5044 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 205063», – повідомив Кличко.
За минулу добу захворіли:
- 218 жінок віком від 19 до 87 років,
- 145 чоловіків віком від 18 до 85 років,
- 11 дівчаток віком від одного до 17 років,
- 11 хлопчиків від одного до 16 років.
До лікарень столиці госпіталізували 48 хворих на коронавірус, а також 96 пацієнтів з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 4337 людей. Загалом коронавірус подолали 154532 мешканці столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 120, у Святошинському – 86 та в Голосіївському районі – 53 випадки.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 25 травня, у Києві коронавірус виявлено у 385 людей.
За добу 24 травня в Києві виявили 402 хворих на коронавірус, померли 12 осіб.