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    За час пандемії коронавірус уже забрав життя понад 5 тис. киян

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    Минулої доби від коронавірусу в Києві померли дев'ять осіб - За час пандемії коронавірус уже забрав життя понад 5 тис. киян
    Минулої доби від коронавірусу в Києві померли дев'ять осіб
    Фото з відкритих джерел

    Загалом коронавірус подолали понад 154 тис. мешканців столиці

    За період пандемії коронавірусу в Києві від цієї хвороби станом на 26 травня померли 5044 людини, за минулу добу вірус забрав життя дев’яти людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «385 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 9 людей. Усього за період пандемії в місті 5044 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 205063», – повідомив Кличко.

    За минулу добу захворіли:

    • 218 жінок віком від 19 до 87 років,
    • 145 чоловіків віком від 18 до 85 років,
    • 11 дівчаток віком від одного до 17 років,
    • 11 хлопчиків від одного до 16 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 48 хворих на коронавірус, а також 96 пацієнтів з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Одужали минулої доби 4337 людей. Загалом коронавірус подолали 154532 мешканці столиці.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 120, у Святошинському – 86 та в Голосіївському районі – 53 випадки.

    Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 25 травня, у Києві коронавірус виявлено у 385 людей.

    За добу 24 травня в Києві виявили 402 хворих на коронавірус, померли 12 осіб.

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    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія кияни коронавірус
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    За час пандемії коронавірус уже забрав життя понад 5 тис. киян