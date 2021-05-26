За час пандемії коронавірус уже забрав життя понад 5 тис. киян

Минулої доби від коронавірусу в Києві померли дев'ять осіб

Загалом коронавірус подолали понад 154 тис. мешканців столиці

За період пандемії коронавірусу в Києві від цієї хвороби станом на 26 травня померли 5044 людини, за минулу добу вірус забрав життя дев’яти людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«385 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 9 людей. Усього за період пандемії в місті 5044 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 205063», – повідомив Кличко.

За минулу добу захворіли:

218 жінок віком від 19 до 87 років,

145 чоловіків віком від 18 до 85 років,

11 дівчаток віком від одного до 17 років,

11 хлопчиків від одного до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 48 хворих на коронавірус, а також 96 пацієнтів з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 4337 людей. Загалом коронавірус подолали 154532 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 120, у Святошинському – 86 та в Голосіївському районі – 53 випадки.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 25 травня, у Києві коронавірус виявлено у 385 людей.

За добу 24 травня в Києві виявили 402 хворих на коронавірус, померли 12 осіб.

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