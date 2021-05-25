Заступник Кличка розповів, як триває прийом до перших класів і дитсадків (відео)

Валентин Мондриївський запевнив, що всі батьки обов’язково встигнуть записати своїх дітей до навчальних закладів

У Києві триває прийом документів до перших класів та дитячих садків через систему електронного запису. Про це нагадав заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, відповідаючи на запитання від мешканців.

«Наша освітня інфраструктура готова приймати дітей, незважаючи на те, що ми змістили терміни подачі документів до перших класів та дитячих садків. З 5 травня розпочато прийом документів до перших класів та відновлено розсилку запрошень до дитячих садків через систему електронного запису. Будьте певні, усі батьки обов’язково встигнуть записати своїх дітей до навчальних закладів. Період прийому документів скорочуватись не буде», – зазначив Мондриївський.

На офіційному каналі Київської міської ради у YouTube вже опубліковані повні відповіді Мондриївського на запитання щодо формату проведення великих фестивалів у столиці, оснащення засобами безпеки шкіл, перейменування дитячих садків, формат проведення ЗНО та результати дистанційного навчання в школах.

Нагадаємо, що кияни мають можливість поставити питання будь-якому депутату в коментарях під будь-яким відео на офіційних сторінках Київської міської ради в соціальних мережах. Для цього необхідно вказати ім’я та прізвище депутата та поставити своє питання до нього. На п’ять найпоширеніших запитань від громадян депутати нададуть відео-відповіді.