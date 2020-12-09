Академія гостинності: у Києві відкриють курси для туристичних волонтерів

Волонтери, які хочуть показати Київ іноземним чи вітчизняним туристам, пройдуть курс навчання

Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації розробило проєкт створення першої Академії гостинності для волонтерів – тих, хто хоче показати Київ іноземним чи вітчизняним туристам. Про це під час брифінгу повідомила начальниця Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова, інформує пресслужба міської адміністрації.

За її словами, до реалізації проєкту будуть залучені представники бізнесу, навчальних закладів, Національної поліції, медичних закладів та установ, а також інших професій, які можуть бути корисними для туристів.

«Для підвищення якості сервісу обслуговування туристів Управління реалізує постійно діючу програму навчання для волонтерів Києва. Тому ми регулярно співпрацюємо з бізнесом, туристичним та готельним сектором задля покращення послуг, які ми надаємо туристам та гостям міста. Наразі це буде курс вдосконалення майстерності з проведенням семінарів, тренінгів та повним курсом навчання для підвищення рівня кваліфікації», – зазначила Радова.

Начальниця Управління підкреслила, що вже на початку наступного року у зв’язку з карантинними обмеженнями визначать, буде це онлайн чи офлайн курс.

Як повідомлялося, за прогнозами експертів, на відновлення туристичної галузі Києва після завданих пандемією Covid-19 збитків може знадобитися до двох років.

Протягом 2020 року Київ відвідала чи не найменша кількість іноземних туристів за останні 10 років. Але, незважаючи на це, столиця і Україна залишається популярним напрямом серед іноземців. І після послаблення обмежень за перше півріччя Київ відвідали 276 тисяч туристів, а за 9 місяців надходження від турзбору склали майже 30 мільйонів.