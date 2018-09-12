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    Киян запрошують на ярмарки по дешеві фрукти і овочі (адреси)

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    Киян запрошують на ярмарки по дешеві фрукти і овочі (адреси)

    Ярмарки пройдуть у шести районах Києва

    У середу, 12 вересня, у столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

    Так, сьогодні ярмарки відбудуться в:

    • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Вершигори, 1;
    • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Тверської та Ковпака);
    • Подільському районі – вул. Світлицького, 33; просп. Правди, 5-11;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

    Як повідомлялося, сезонні ярмарки триватимуть у Києві до кінця тижня.

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