Киян запрошують на ярмарки по дешеві фрукти і овочі (адреси)



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Ярмарки пройдуть у шести районах Києва

У середу, 12 вересня, у столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Так, сьогодні ярмарки відбудуться в:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Вершигори, 1;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Тверської та Ковпака);

Подільському районі – вул. Світлицького, 33; просп. Правди, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

Як повідомлялося, сезонні ярмарки триватимуть у Києві до кінця тижня.