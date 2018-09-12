Киян запрошують на ярмарки по дешеві фрукти і овочі (адреси)
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Розсилка
Ярмарки пройдуть у шести районах Києва
У середу, 12 вересня, у столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Так, сьогодні ярмарки відбудуться в:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20, вул. Вершигори, 1;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Тверської та Ковпака);
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33; просп. Правди, 5-11;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
Як повідомлялося, сезонні ярмарки триватимуть у Києві до кінця тижня.