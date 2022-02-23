Офіційно. ЄС запровадив санкції проти Росії за визнання «ЛДНР»

До списку санкцій потрапили всі 351 депутати Думи, які 15 лютого проголосували за заклик до президента РФ визнати «ЛДНР»

Обмежувальні заходи включають заморожування активів і заборону на в'їзд в ЄС або транзит через територію блоку

У середу, 23 лютого, Європейський Союз ввів санкції проти Росії за визнання «ЛДНР» та введення російських військ на Донбас. Відповідне рішення опубліковане на сайті ЄС.

Так, до списку санкцій потрапили всі 351 депутати Державної Думи Росії, які 15 лютого проголосували за заклик до президента РФ визнати «ЛДНР».

Також цільові обмежувальні заходи запроваджено щодо ще 27 високопоставлених фізичних та юридичних осіб, які відіграли роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. У їх числі:

члени уряду, які були залучені до прийняття незаконних рішень;

банки і бізнесмени/олігархи, що підтримують фінансово або матеріально Російські операції на територіях Донецька і Луганська або отримують від них вигоду;

старші військові офіцери, які відігравали роль у вторгненні та дестабілізуючих діях;

особи, відповідальні за ведення дезінформаційної війни проти України.

Обмежувальні заходи включають заморожування активів і заборону на надання коштів фізичним і юридичним особам, які потрапили в санкційний список. Також їм заборонений в'їзд в ЄС або транзит через територію блоку.

Крім того, вводиться заборона на імпорт товарів з територій «ЛНР» і «ДНР», обмеження на торгівлю та інвестиції, пов'язані з певними секторами економіки, заборона на поставку туристичних послуг, а також заборона на експорт певних товарів і технологій.

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