  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    У мережі «гуляє» фейковий наказ МОЗ про термінову евакуацію

    документ
    Заклади охорони здоров&rsquo;я в Україні працюють у штатному режимі - У мережі «гуляє» фейковий наказ МОЗ про термінову евакуацію
    Заклади охорони здоров’я в Україні працюють у штатному режимі
    фото: Укрінформ

    Ляшко просить українців не вестися на новий фейк в інтернеті

    Міністерство охорони здоров’я України спростовує фейковий наказ про евакуацію, який розповсюджують у мережі.

    В соціальних мережах поширюють фейковий наказ Міністерства охорони здоров’я України про «евакуацію лікувальних закладів Києва та інших міст на захід України», про «виписку всіх хворих, окрім тих, хто перебуває у важкому стані» та про «знищення всього медичного обкладення, яке неможливо вивезти». Цю інформацію спростував й міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

    Фейковий наказ МОЗ шириться інтернетом

    Фейковий наказ МОЗ шириться інтернетом

    Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що заклади охорони здоров’я працюють у штатному режимі та надають медичну допомогу пацієнтам.

    Голова МОЗ нагадав, що чинні накази публікуються лише на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я. Офіційну й правдиву інформацію треба дивитися на сайті МОЗ.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр пропаганда медицина інформаційна війна наказ лікарня Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У мережі «гуляє» фейковий наказ МОЗ про термінову евакуацію