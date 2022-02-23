У мережі «гуляє» фейковий наказ МОЗ про термінову евакуацію

Заклади охорони здоров’я в Україні працюють у штатному режимі

Ляшко просить українців не вестися на новий фейк в інтернеті

Міністерство охорони здоров’я України спростовує фейковий наказ про евакуацію, який розповсюджують у мережі.

В соціальних мережах поширюють фейковий наказ Міністерства охорони здоров’я України про «евакуацію лікувальних закладів Києва та інших міст на захід України», про «виписку всіх хворих, окрім тих, хто перебуває у важкому стані» та про «знищення всього медичного обкладення, яке неможливо вивезти». Цю інформацію спростував й міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Фейковий наказ МОЗ шириться інтернетом

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що заклади охорони здоров’я працюють у штатному режимі та надають медичну допомогу пацієнтам.

Голова МОЗ нагадав, що чинні накази публікуються лише на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я. Офіційну й правдиву інформацію треба дивитися на сайті МОЗ.

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