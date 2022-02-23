Кулеба на Генасамблеї ООН: світ може відкотитися до чорних часів ХХ століття
Глава МЗС впевнений, що Росія не зупиниться на Україні, якщо не зупинити Путіна
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на Генасамблеї ООН заявив, що в умовах російської агресії Україні сьогодні потрібно набагато більше, ніж просто надія – потрібні швидкі та рішучі дії.
Міністр зазначив, що президент РФ Володимир Путін у своїй промові, під час якої він заявив про рішення визнати «ЛДНР», фактично відмовив Україні в праві на існування, і зараз треба визнати похмуру реальність нової агресивної та реваншистської диктатури, що піднімається над Європою.
Звертаючись до представників країн-членів ООН, глава МЗС заявив, що ніхто не зможе пережити цю кризу, якщо Путін продовжить свої агресивні дії – не лише Україна.
Кулеба впевнений, що Росія не зупиниться на Україні, і світ може відкотитися до чорних часів ХХ століття, якщо не зупинити Путіна.
Раніше Кулеба назвав «план А» та «план Б» для України.
Також Кулеба зустрівся з главою Пентагону: говорили про продовження військової допомоги. А ще Кулеба обговорив з Байденом посилення санкцій проти Росії.
22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.
Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.
Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».