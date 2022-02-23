Кулеба на Генасамблеї ООН: світ може відкотитися до чорних часів ХХ століття

Дмитро Кулеба зазначив, що Путін у своїй промові, під час якої він заявив про рішення визнати «ЛДНР», фактично відмовив Україні в праві на існування

Глава МЗС впевнений, що Росія не зупиниться на Україні, якщо не зупинити Путіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на Генасамблеї ООН заявив, що в умовах російської агресії Україні сьогодні потрібно набагато більше, ніж просто надія – потрібні швидкі та рішучі дії.

Міністр зазначив, що президент РФ Володимир Путін у своїй промові, під час якої він заявив про рішення визнати «ЛДНР», фактично відмовив Україні в праві на існування, і зараз треба визнати похмуру реальність нової агресивної та реваншистської диктатури, що піднімається над Європою.

Звертаючись до представників країн-членів ООН, глава МЗС заявив, що ніхто не зможе пережити цю кризу, якщо Путін продовжить свої агресивні дії – не лише Україна.

Кулеба впевнений, що Росія не зупиниться на Україні, і світ може відкотитися до чорних часів ХХ століття, якщо не зупинити Путіна.

Раніше Кулеба назвав «план А» та «план Б» для України.

Також Кулеба зустрівся з главою Пентагону: говорили про продовження військової допомоги. А ще Кулеба обговорив з Байденом посилення санкцій проти Росії.

22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».