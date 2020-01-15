Кияни помітили на Софійській площі дивну зелену конструкцію (фото)



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Конструкція на основі головної ялинки на Софійській площі Фото: Ігор Рець, Сьогодні

Організатори новорічних свят моделюють ялинку 2021 року

У центрі Києва, на Софійській площі, триває демонтаж головної ялинки країни, яка прикрашала площу з 19 грудня.

Як розповів президент Folk Ukraine, що організовує новорічне свято на Софійській площі, Ігор Добруцький, демонтаж головної ялинки країни завершать сьогодні.

«Свято не може тривати вічно. Демонтаж ялинки на Софійській площі ми розпочали вчора, після того як кияни і гості столиці відгуляли на площі Новий рік за старим стилем. Думаю, так чинитимемо й надалі. Тримати її довше і витрачати величезну кількість електроенергії на ілюмінацію немає сенсу. До Водохреща на вулицях міста залишаться тільки районні ялинки. Гілки від головної ялинки країни не пропадуть. Сьогодні ми їх передаємо комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району. Його співробітники перероблять близько тисячі наших гілок і ялинок на мульчу і будуть використовувати для посипання дерев в міських парках в центрі Києва», – розповів Добруцький сайту «Сьогодні».

На місці розібраної ялинки кияни помітили незвичайну конструкцію з зеленого матеріалу, яка багатьох здивувала. За словами Добруцького, дивна конструкція на основі головної ялинки на Софійській площі – це вже підготовка до наступного року.

«За ніч ми переставили новорічні будиночки на Софійській площі так, як вони будуть стояти в наступному році. Ми моделюємо різні варіанти на майбутнє. Також моделюємо ялинку 2021 року. Зелена конструкція, яка здивувала киян, – це і є наша задумка на наступний рік. Конструктори і інженери моделюють ту задумку, яку ми плануємо здійснити в наступному році. Ці конструкції зі штучного матеріалу, ми розберемо їх уже завтра. Поки всі секрети вам не розповім. Ми вивчимо нашу задумку і будемо вирішувати, чи вдасться втілити задумане в реальність, чи ні. Нам потрібно тримати марку, щоб залишитися в п'ятірці кращих ялинок Європи, куди внесли нашу ялинку цього року. Ми, до речі, обігнали за красою багато міст, наприклад, Париж. Якщо порівнювати з минулим роком, то головну ялинку на Софійській площі відвідало на 27-30% людей більше, ніж минулого року», – розповів Добруцький.

Як повідомлялося, 14 січня почався демонтаж новорічної ялинки на Софійській площі у Києві.

Нагадаємо, столична ялинка увійшла у п’ятірку найкрасивіших ялинок Європи.

Цьогоріч головна ялинка країни заввишки понад 20 метрів. Її прикрашають близько тисячі найрізноманітніших ялинкових прикрас, які мерехтят у світлі ілюмінації — цього року її замовили спеціально під кольори куполів Софії Київської, та 4 кілометри різнокольорових гірлянд. «Охороняють» ялинку великі фігури лускунчиків і герої улюбленого дорослими і дітлахами мультсеріалу про козаків.

У столиці на Софійській площі понад 100 тисяч людей зустріли Новий рік.