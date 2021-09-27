Киянин образився на персонал розважального закладу й «замінував» будівлю

П'яний чоловік вирішив помститися персоналу закладу за те, що його не пускали до приміщення

До столичної поліції надійшла інформація про замінування розважального закладу на вулиці Декабристів. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, кінологи, наряди патрульної поліції та вибухотехнічної служби. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час перевірки поліцейські ретельно обстежили приміщення й прилеглу територію та жодних небезпечних і підозрілих предметів не виявили.

Протягом години правоохоронці встановили особу чоловіка, який здійснив хибний виклик, та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисником виявився 46-річний киянин, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік пояснив, що персонал не пускав його до приміщення, тож він образився та «замінував» будівлю.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік напідпитку чіплявся до відвідувачів та заважав їм відпочивати, тому адміністратори попросили клієнта залишити заклад.

Слідчий Дарницького управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. За погодженням з місцевою окружною прокуратурою фігуранту оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Правопорушнику загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, у Славутичі затримали ймовірного псевдомінера, який наприкінці квітня міг повідомити про замінування та вибух на Чорнобильській атомній електростанції.

А в Києві судитимуть чоловіка, який «замінував» кінотеатр.