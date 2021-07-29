Помстився за намір звільнити наречену: молодик «замінував» фірму в Києві

У Києві слідчі повідомили про підозру чоловіку за псевдомінування фірми

До Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від співробітників фірми про те, що в офісному приміщенні на вулиці Машинобудівній нібито закладена вибухівка. За вказаною адресою виїхали екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група для документування події. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці з’ясували, що на номер товариства зателефонував невідомий та сказав, що у приміщенні закладений вибуховий пристрій.

Під час обстеження території жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів працівники поліції не виявили та у ході перевірки евакуювали з приміщення 50 працівників.

Співробітники карного розшуку Солом’янського управління поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили, що зловмисник знаходиться у місті Одеса. Спільно з оперативниками Одеської області поліцейські затримали 31-річного уродженця Київщини у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, який пояснив, що вирішив таким чином помститися за намір звільнити його наречену.

Слідчим Солом’янського управління поліції повідомлено фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, 28 липня правоохоронці оперативно відреагували на інформацію про замінування ЧАЕС, перекрили всі КПП Чорнобильської зони, повідомили підприємства про можливу загрозу і підвищену увагу у зв'язку з введеними заходами безпеки.

Раніше Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 32-річному киянину, який зробив хибне повідомлення про замінування Північного мосту.