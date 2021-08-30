У Києві в поліклініці на дитину напав педофіл

На дівчинку 7,5 років педофіл напав в кабіні туалету

Зловмиснику вдалося втекти з місця злочину

У Києві на дівчинку напав педофіл в дитячій поліклініці, розташованої за адресою Стражеско, 6. Про інцидент, який стався 26 серпня, повідомила мама дитини в групі «ЯВідрадній» у Facebook.

На дівчинку 7,5 років педофіл напав в кабіні туалету. Він змусив її роздягнутися, включив телефон і почав знімати її на відео, вимагаючи показувати свої інтимні місця. Дитина хотіла кричати, але злякалася побиття.

Зловмиснику вдалося втекти з місця злочину. Мати дівчинки викликала поліцію.

За її словами, чоловікові на вигляд більше 40 років, світло-руде волосся, зріст 165-170 см. Під час ходьби чоловік кульгає на праву ногу.

У пресслужбі поліції Солом'янського району повідомили, що з дівчинкою на даний момент все в порядку. В день інциденту вона приходила в поліклініку на обстеження. Правоохоронці з даної події вже відкрили кримінальну справу за розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК України).

Раніше столичні правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у зґвалтуваннях дев'ятирічної дитини і 18-річного хлопця. Злочини сталися в Оболонському та Голосіївському районах Києва.

Раніше поліція Київської області викрила ґвалтівника, який тривалий час вчиняв сексуальне насильство відносно дітей та фільмував свої розпусні дії.