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    У Києві в поліклініці на дитину напав педофіл

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    На дівчинку 7,5 років педофіл напав в кабіні туалету - У Києві в поліклініці на дитину напав педофіл
    На дівчинку 7,5 років педофіл напав в кабіні туалету
    Фото з відкритих джерел

    Зловмиснику вдалося втекти з місця злочину

    У Києві на дівчинку напав педофіл в дитячій поліклініці, розташованої за адресою Стражеско, 6. Про інцидент, який стався 26 серпня, повідомила мама дитини в групі «ЯВідрадній» у Facebook.

    На дівчинку 7,5 років педофіл напав в кабіні туалету. Він змусив її роздягнутися, включив телефон і почав знімати її на відео, вимагаючи показувати свої інтимні місця. Дитина хотіла кричати, але злякалася побиття.

    Зловмиснику вдалося втекти з місця злочину. Мати дівчинки викликала поліцію.

    За її словами, чоловікові на вигляд більше 40 років, світло-руде волосся, зріст 165-170 см. Під час ходьби чоловік кульгає на праву ногу.

    У пресслужбі поліції Солом'янського району повідомили, що з дівчинкою на даний момент все в порядку. В день інциденту вона приходила в поліклініку на обстеження. Правоохоронці з даної події вже відкрили кримінальну справу за розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК України).

    Раніше столичні правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у зґвалтуваннях дев'ятирічної дитини і 18-річного хлопця. Злочини сталися в Оболонському та Голосіївському районах Києва.

    Раніше поліція Київської області викрила ґвалтівника, який тривалий час вчиняв сексуальне насильство відносно дітей та фільмував свої розпусні дії.

    Теги: Київ діти поліція педофіл
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    У Києві в поліклініці на дитину напав педофіл