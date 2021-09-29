Українка розповіла, як її хотіли зґвалтувати у поїзді «Львів-Київ»

Після інциденту чоловік заявив, що мовляв голосно хропів, через те жінка і втікла із купе

Львівська дизайнерка Надія Кушнір поскаржилася, що її ледь не зґвалтували у потязі. Про це Надія Кушнір написала на сторінці у Facebook.

За словами Надії, пригода сталася у потязі Львів-Київ. Львів’янка розповіла, що чоловік приставав до неї і говорив принизливі речі. Коли почав лізти фізично, перелякана жінка вискочила із купе і побігла до провідниці. Довелося кликати на допомогу і начальника потяга. Після інциденту чоловік заявив, що мовляв голосно хропів, через те жінка і втікла із купе.

«Сьогодні вночі в поїзді мене намагалися згвалтувати… Я почала арать «що відбувається», він шарахнувся і почав говорити, що вже нічого не відбувається, хапнула сумку з гаманцем і документами і погнала до провідниці. Там я отримала порцію «чо ви сразу не сказали?!» (Коли це сразу, вот сразу і я тут). І мене переселили до якогось мужика, який викупив все св один. Там я ще отримала порцію лекції «п'яні чоловіки потребують інтиму. Коли викликали начальника поїзда, цей таваріщ сказав, що хропів і тому мені заважав і я тому втекла. Хоча інші сусідні св чули мій ор, але всі висловили тільки своє нігадаваніє шумом», – написала Надія.

У коментарях під постом Надії, представники «Укрзалізниці» пообіцяли розібратися з інцидентом і звернутися до поліції для подальшого встановлення особи чоловіка та деталей.

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