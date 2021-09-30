В Одесі чоловік з інвалідністю зґвалтував доглядальницю

Чоловік пересувається в інвалідному візку, і жінка протягом кількох років ним опікується

Правоохоронці затримали одесита за підозрою у зґвалтуванні місцевої мешканки, яка доглядала за ним. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

Чоловік пересувається в інвалідному візку, і жінка протягом кількох років ним опікується. У день злочину потерпіла прийшла провідати знайомого і застала його у гостях.

За даними поліції, чоловік накинувся на жінку, схопив її за горло і проти волі вступив з нею у статеві зносини. Господар оселі намагався захистити постраждалу, але завадити зловмисникові не зміг.

Звільнившись, одеситка вибігла на вулицю, її крики почули випадкові свідки. Вони повідомили про злочин поліцію, а правоохоронці затримали ґвалтівника вже у сквері поблизу.

Свій учинок затриманий пояснив дією спиртного.

Наразі чоловік перебуває в СІЗО, йому загрожує до 5 років в’язниці.

«Фігуранту оголосили підозру в зґвалтуванні за ч.1 ст.152 Кримінального кодексу України. За такий злочин законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років», - розповів т.в.о. начальника відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Сергій Гавура.

Нагадаємо, львівська дизайнерка Надія Кушнір поскаржилася, що її ледь не зґвалтували у потязі.

До слова, у Вінниці спроба зґвалтування для чоловіка закінчилася судом.

Нагадаємо, поліцейські столиці затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні та розбійному нападі на киянку.

Як раніше повідомлялося, столичні поліцейські затримали уродженця Хмельниччини за підозрою у зґвалтуванні та розбійному нападі на мешканку Києва.