Киянина вдарили цеглиною по голові і відібрали барсетку з 300 тис. гривень

Правоохоронці іномарку зупинили на Броварському проспекті

У столиці затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад на киянина і відібрав у нього 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Facebook.

Інцидент стався на вулиці Курчатова в Деснянському районі столиці.

До чоловіка підійшов невідомий, вдарив твердим предметом по голові і заволодів барсеткою з грошима. Після цього він сів в машину знайомого і зник. «Переглянувши записи з камер відеоспостереження системи «Безпечне місто», ми встановили транспортний засіб, на якому пересувався фігурант. Іномарку зупинили на Броварському проспекті. За силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1, ми затримали пасажира авто, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 37-річний уродженець Львівщини», – розповів слідчий Деснянського управління поліції Олександр Кокідько.

Слідчі провели обшук автомобіля та знайшли цеглину та викрадені гроші. За Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Нападнику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід –тримання під вартою.

Тим часом, киянка втратила півтора мільйона гривень у фейковому «обмінному пункті». Як йдеться у повідомленні, до столичної поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що на проспекті Голосіївському під час обміну валют працівниця закладу забрала понад $54 тис. та втекла. Для затримання та відпрацювання інформації черговий негайно направив на адресу оперативників столичного главку та працівників територіального підрозділу.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетні троє осіб: «Один зі спільників розмістив в інтернеті оголошення про вигідний курс обміну іноземної валюти на національну та координував «бізнес». Жінка орендувала приміщення під обмінник і виконувала роль працівниці закладу. Задля швидкої втечі зловмисниці допомагав третій фігурант, який чекав на вулиці».