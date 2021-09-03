Киянка нанесла співмешканцю смертельний удар ногою (відео)

За скоєне жінці загрожує до десяти років тюрми

До чергової частини поліції Києва надійшов виклик від мешканця будинку на вулиці Військовій про те, що у сусідній квартирі він виявив труп чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

На місце події прибули слідчі та судово-медичний експерт. У квартирі, де знаходилося бездиханне тіло, перебували чоловіки та жінка, які пояснили, що під час застілля їх товариш нібито заснув.

«Після первинного огляду тіла потерпілого судово-медичний експерт на місці події не виявив видимих ушкоджень, які могли спричинити смерть. Однак після проведення судово-медичної експертизи, було встановлено, що у чоловіка пошкоджений внутрішній орган, імовірно від побиття, що призвело до загибелі. У ході досудового розслідування ми встановили, що до смерті чоловіка причетна його співмешканка. Жінка прийшла до квартири, де потерпілий із товаришами розпивав спиртне та вдарила його ногою у живіт, від чого чоловік помер на місці», – коментує старший слідчий Голосіївського управління поліції Володимир Темченко.

Підозрюваною виявилася раніше не судима 43-річна киянка. Жінку затримали за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. За скоєне фігурантці загрожує до десяти років тюрми.

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