У Чернівцях жінка намагалася побити на сесії мера (відео)

Жінка кричала на міського голову Чернівців Романа Клічука та намагалася вдарити його паперами

Співробітник поліції вивів скандалістку з сесійної зали

У Чернівцях невідома жінка влаштувала скандал у сесійній залі міськради, вигукуючи ненормативну лексику в бік міського голови та депутатів міської ради. Як повідомляє місцеве видання molbuk.ua, це сталося сьогодні під час проведення сесії ради.

Так, під час розгляду одного з питань порядку денного невідома жінка зненацька вибігла до президії та нерозбірливо щось вигукувала. Вона кричала на міського голову Романа Клічука та намагалася вдарити його паперами.

Через вигуки жінки Клічук на стільці від’їхав від президії, а депутати міськради намагались дізнатися, з якого приводу жінка прийшла до сесійної зали, однак вона конкретної відповіді не дала.

Згодом до сесійної зали зайшов співробітник поліції, який вивів скандалістку з приміщення.

«Я взагалі не зрозумів чесно, що ця жінка хоче», – сказав міський голова, додавши, що у неї є начебто психічні розлади. Після цього мер Чернівців оголосив перерву в роботі сесії на 10 хвилин.

До слова, нещодавно у парламенті Вірменії було «гаряче»: депутати билися та кидалися пляшками (відео).

Згодом у Вірменії парламентарі побилися двічі за пару днів (відео).

Нагадаємо, у липні в Грузії на засідання парламенту прорвалися опозиційні журналісти і громадські активісти. Після цього сталася бійка і засідання парламенту було зірвано.

До слова, у червні у Раді відбулася бійка, у центрі скандалу опинилася ОПЗЖ. Представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися і тягати один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати.

Також, народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв отримав удар в обличчя під час брифінгу у Верховній Раді 1 липня.