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    У Києві чоловік прийшов у гості до двох жінок і накинувся на них із ножем

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    У Києві чоловік прийшов у гості до двох жінок і накинувся на них із ножем
    Фото: Нацполіція

    Столичні поліцейські затримали чоловіка за замах на вбивство матері та доньки

    21 липня ввечері до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від киянина про те, що в будинку на вулиці Курнатовського в сусідній квартирі знаходяться дві жінки з ножовими пораненнями. Оперативний черговий негайно направив на місце події патрульних поліцейських, слідчо-оперативну групу та лікарів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Заявник почув крики та побачив, як із квартири навпроти вибіг невідомий. Відтак він вирішив зайти до сусідів та з’ясувати обставини.

    «Ми встановили, що напередодні до жінок прийшов знайомий. Під час спілкування із мешканками квартири між ними виник конфлікт, у ході якого зловмисник взяв ніж та наніс удар молодшій жінці. Матір намагалась захистити доньку, а у відповідь нападник її поранив. Потерпілих, 1958 та 1986 років народження, госпіталізовано до лікарні. На розшук зловмисника нам знадобилось менше години», – розповів начальник Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник.

    Правопорушника затримали у квартирі співмешканки у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець, 1994 року народження, який раніше відбував покарання за розбійний напад.

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    У Києві чоловік прийшов у гості до двох жінок і накинувся на них із ножем
    У Києві чоловік прийшов у гості до двох жінок і накинувся на них із ножем
    У Києві чоловік прийшов у гості до двох жінок і накинувся на них із ножем

    Слідчим відділом районного управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п. 1, ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

    Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

    Як повідомлялося, в аеропорту «Київ» столичні поліцейські затримали пасажира, який із ножем накинувся на спецпризначенця.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство напад чоловік злочинець
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    У Києві чоловік прийшов у гості до двох жінок і накинувся на них із ножем