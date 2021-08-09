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    На Оболоні чоловік під час сварки жорстоко вбив дружину (фото, відео)

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    Поліція затримала 51-річного чоловіка на місці злочину - На Оболоні чоловік під час сварки жорстоко вбив дружину (фото, відео)
    Поліція затримала 51-річного чоловіка на місці злочину
    Фото: Нацполіція

    Під час конфлікту чоловік побив жінку та кілька разів вдарив ножем

    На проспекті Оболонському до чоловіка звернувся перехожий та попросив викликати швидку допомогу для його дружини. На вказану адресу прибули лікарі, які виявили тіло жінки зі слідами побоїв та численними різаними ранами рук. Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Попередньо правоохоронці з’ясували, що між подружжям відбувся конфлікт та бійка, під час якої чоловік кілька разів вдарив ножем дружину. Від отриманих травм жінка одразу померла.

    Співробітники поліції затримали на місці 51-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    На Оболоні чоловік під час сварки жорстоко вбив дружину (фото, відео)
    На Оболоні чоловік під час сварки жорстоко вбив дружину (фото, відео)
    На Оболоні чоловік під час сварки жорстоко вбив дружину (фото, відео)

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва районної окружної прокуратури Києва повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    За скоєне чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство кияни злочин
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    На Оболоні чоловік під час сварки жорстоко вбив дружину (фото, відео)