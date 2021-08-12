У Києві жорстоко вбили зірку популярного телешоу

Жінка одружилася зі старшим на 17 років чоловіком, який, за попередніми даними, вбив її через місяць після одруження

Жертва брала участь у проєкті «Панянка-Селянка», а потім знайшла собі коханого, який, за даними ЗМІ, і погубив їй життя

У столиці жорстоко вбили 34-річну жінку, яка знімалася в популярному шоу «Панянка-Селянка». Про це йдеться у сюжеті телеканалу ICTV.

Відзначається, що жертва брала участь у проєкті «Панянка-Селянка», а потім знайшла собі коханого, який, за даними ЗМІ, і погубив їй життя. Чоловік був старший за киянку на 17 років. Вони кілька разів розлучалися, проте недавно зійшлися знову, а місяць тому зв'язали себе узами шлюбу. Чоловік переїхав до вбитої з Харкова після того, як у нього стався інсульт.

Телеканал стверджує, що сусіди неодноразово чули крики з квартири. Сама ж жінка не раз скаржилася на домашнє насильство і розповідала подрузі, що чоловік кидається в неї ножами. За день до трагедії вона напівгола прийшла до сусідів по допомогу, щоб сховатися від чергового прояву агресії чоловіка.

У ніч вбивства між зіркою шоу та її обранцем також була сварка. Це чули сусіди. За словами нібито винного у вбивстві, він накинувся на дружину з ножем, бо вона намагалася битися з ним шваброю. В результаті, він по-звірячому її вбив, завдавши множинні ножові поранення і перерізавши горло.

Чоловік сам здався поліції. Він вийшов на вулицю і попросив першого зустрічного викликати правоохоронців.

Наразі його вже заарештували. Якщо вина буде доведена в суді, то термін позбавлення волі складе не менше 10 років.

До слова, у СІЗО знайшли мертвим волинянина, якого підозрювали у вбивстві дружини і доньки.