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    У Києві жорстоко вбили зірку популярного телешоу

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    Жінка одружилася зі старшим на 17 років чоловіком, який, за попередніми даними, вбив її через місяць після одруження - У Києві жорстоко вбили зірку популярного телешоу
    Жінка одружилася зі старшим на 17 років чоловіком, який, за попередніми даними, вбив її через місяць після одруження
    Фото: ICTV

    Жертва брала участь у проєкті «Панянка-Селянка», а потім знайшла собі коханого, який, за даними ЗМІ, і погубив їй життя

    У столиці жорстоко вбили 34-річну жінку, яка знімалася в популярному шоу «Панянка-Селянка». Про це йдеться у сюжеті телеканалу ICTV.

    Відзначається, що жертва брала участь у проєкті «Панянка-Селянка», а потім знайшла собі коханого, який, за даними ЗМІ, і погубив їй життя. Чоловік був старший за киянку на 17 років. Вони кілька разів розлучалися, проте недавно зійшлися знову, а місяць тому зв'язали себе узами шлюбу. Чоловік переїхав до вбитої з Харкова після того, як у нього стався інсульт.

    Телеканал стверджує, що сусіди неодноразово чули крики з квартири. Сама ж жінка не раз скаржилася на домашнє насильство і розповідала подрузі, що чоловік кидається в неї ножами. За день до трагедії вона напівгола прийшла до сусідів по допомогу, щоб сховатися від чергового прояву агресії чоловіка.

    У ніч вбивства між зіркою шоу та її обранцем також була сварка. Це чули сусіди. За словами нібито винного у вбивстві, він накинувся на дружину з ножем, бо вона намагалася битися з ним шваброю. В результаті, він по-звірячому її вбив, завдавши множинні ножові поранення і перерізавши горло.

    Чоловік сам здався поліції. Він вийшов на вулицю і попросив першого зустрічного викликати правоохоронців.

    Наразі його вже заарештували. Якщо вина буде доведена в суді, то термін позбавлення волі складе не менше 10 років.

    До слова, у СІЗО знайшли мертвим волинянина, якого підозрювали у вбивстві дружини і доньки.

    Теги: телебачення Київ кримінал вбивство домашнє насильство жінка
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    У Києві жорстоко вбили зірку популярного телешоу