Українець помер після затримання польською поліцією. Перша реакція МЗС

Офіційно причина смерті українця досі не встановлена

Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка та підтримує зв'язок із його рідними. Про це «Главкому» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«У Вроцлаві зараз перебуває український консул для ознайомлення із ходом розслідування. Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво справою, результатів судово-медичних експертиз», – розповів дипломат.

Одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції.

«Докладемо максимальних зусиль, аби всі обставини смерті нашого громадянина були з’ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності», – наголосив Ніколенко.

Раніше стало відомо, що у польському місті Вроцлав після затримання поліцією помер 25-річний громадянин України. Українець помер 30 липня у витверезнику Вроцлава, але деталі його смерті польські ЗМІ описують тільки тепер.

Никифоренко повертався автобусом додому після розпивання спиртних напоїв з колегами по роботі, пише газета. За однією з версій, він заснув в автобусі, за іншою – дивно поводився і бився головою об вікно. Водій автобуса викликав швидку допомогу, а та – поліцейський патруль. У крові українця виявили 1,5 проміле алкоголю.

Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники. Gazeta Wyborcza отримала відео із камер спостереження з витверезника у Вроцлаві, і стверджує, що до українця необгрунтовано застосували насильство. За даними газети, українця били і душили, хоча він не поводився агресивно.

Офіційно причина смерті українця досі не встановлена. Дмитра Никифоренка поховали в Україні в середині серпня.

За даними видання, попередні висновки експертів вказують на те, що ймовірною причиною смерті стало насильницьке задушення.

Розслідування смерті українця веде районна прокуратура Свидниці. Воно був перенесене туди, щоб уникнути звинувачень в упередженості. Слідчі чекають результатів розтину, призначені додаткові аналізи.

Головний комісар поліції Нижньої Сілезії Каміл Ринкевич розповів RMF FM, що у поліцейських були включені камери на уніформі. Стаж роботи правоохоронців, які були відсторонені, - від 2 до 19 років.

Wyborcza пише, що чотирьох поліцейських відсторонили після публікації статті, двох звільнили зі служби.