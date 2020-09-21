Кличко назвав райони, де минулої доби виявили найбільше хворих на Covid-19



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За словами столичного мера, у Київі на сьогодні підтверджено 19 758 випадки захворювання на Covid-19, за добу виявлено ще 275 інфікованих

Коронавірус виявили у 74 жителів Дарницького району, 36 - Деснянського та 35 - Дніпровського, - мер

У Києві минулої доби, 20 вересня, найбільше хворих на Covid-19 виявили у Дарницькому районі, Деснянському та Дніпровському районах. Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі (74), Деснянському (36), Дніпровському районі (35)», – повідомив міський голова.

За словами столичного мера, у Київі на сьогодні підтверджено 19 758 випадки захворювання на Covid-19, за добу виявлено ще 275 інфікованих.

«Захворіли 139 жінок віком від 18 до 93 років і десять дівчаток від трьох до 16 років, а також 120 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв і шість хлопчиків від п'яти до 17 років», – поінформував Кличко.

Кличко зазначив, що серед хворих також вісім медиків.

Всього від початку пандемії коронавірус подолали 5868 киян.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 20 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2675 людей. Одужали за минулу добу – 672 (днем раніше – 758), померли – 26 (41). Загалом від початку пандемії станом на ранок 21 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 178353 людей, одужали 78184 осіб, летальних випадків – 3583.

Нагадаємо, у світі станом на 21 вересня зафіксовано 31,2 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 22 мільйона людей, 964 735 пацієнтів померло.