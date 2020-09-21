  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кличко назвав райони, де минулої доби виявили найбільше хворих на Covid-19

    • Розсилка
    За словами столичного мера, у Київі на сьогодні підтверджено 19 758 випадки захворювання на Covid-19, за добу виявлено ще 275 інфікованих - Кличко назвав райони, де минулої доби виявили найбільше хворих на Covid-19
    За словами столичного мера, у Київі на сьогодні підтверджено 19 758 випадки захворювання на Covid-19, за добу виявлено ще 275 інфікованих

    Коронавірус виявили у 74 жителів Дарницького району, 36 - Деснянського та 35 - Дніпровського, - мер

    У Києві минулої доби, 20 вересня, найбільше хворих на Covid-19 виявили у Дарницькому районі, Деснянському та Дніпровському районах. Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі (74), Деснянському (36), Дніпровському районі (35)», – повідомив міський голова.

    За словами столичного мера, у Київі на сьогодні підтверджено 19 758 випадки захворювання на Covid-19, за добу виявлено ще 275 інфікованих.

    «Захворіли 139 жінок віком від 18 до 93 років і десять дівчаток від трьох до 16 років, а також 120 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв і шість хлопчиків від п'яти до 17 років», – поінформував Кличко.

    Кличко зазначив, що серед хворих також вісім медиків.

    Всього від початку пандемії коронавірус подолали 5868 киян.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 20 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2675 людей. Одужали за минулу добу – 672 (днем раніше – 758), померли  – 26 (41). Загалом від початку пандемії станом на ранок 21 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 178353 людей, одужали 78184 осіб, летальних випадків – 3583.

    Нагадаємо, у світі станом на 21 вересня зафіксовано 31,2 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 22 мільйона людей, 964 735 пацієнтів померло.

    Віталій Кличко Київ мер коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies