У ЦВК проінформували про можливе перенесення місцевих виборів



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Центральна виборча комісія робить усе можливе, щоб місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня, відбулися

Питання перенесення виборів через пандемію лежить за межами компетенції ЦВК

Центральна виборча комісія приймає всі необхідні заходи для того, щоб місцеві вибори відбулися. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

«Режим надзвичайної ситуації, введення карантинних обмежень на сьогоднішній день не є юридичною підставою для непроведення виборів», – сказав заступник голови Центрвиборчкому Віталій Плукар.

Нагадаємо, що в Офісі президента відреагували на можливе перенесення місцевих виборів.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, поки ситуація з Covid-19 більш-менш контролюється. При цьому перенесення або скасування виборів є складним юридичним процесом, який тягне величезні витрати з бюджету і згодом обов'язково потрапить під судові процеси.

«Тобто причини для перенесення повинні бути настільки забійними і юридично вивіреними, щоб мати можливість відстояти все це в судах і отримати право на законне списання об'ємних бюджетних коштів, витрачених на організацію процесу», – додав Подоляк.

До слова, «Слуга народу» представила кандидатів у депутати Київради і свій план.



