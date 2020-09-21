У світі зафіксовано вже понад 31,2 млн випадків коронавірусу



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У світі минулої доби 20 вересня Covid-19 виявили у 241 тисяча людей, померло в цей день 3864 пацієнтів

Успішно перенесли хворобу і вилікувались 22 мільйона людей, 964 735 пацієнтів померло

У світі станом на 21 вересня зафіксовано 31,2 мільйона випадків зараження. Про це йдеться на сайті Worldometer.

Успішно перенесли хворобу і вилікувались 22 мільйона людей, 964 735 пацієнтів померло.

У світі минулої доби 20 вересня Covid-19 виявили у 241 тисяча людей, померло в цей день 3864 пацієнтів.

В 213 країнах виявили 241 628 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 38 тисяч хворих в країнах Європи.

Найбільше хворих коронавірусом зафіксували в Іспанії, Франції, Росії й Україні.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна займає 7 місце.

До відома, нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків Covid-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

Як повідомлялося, Білл Гейтс спрогнозував, що закінчення пандемії Covid-19 закінчиться в кращому випадку в 2022 році.