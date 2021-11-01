Депутат поширив фейк про розпилення Covid-19 з літаків: його висміяли у мережі
Конспірологічна теорія про так звані хімтрейли (хімтраси) досить поширена у світі, хоча її неодноразово спростовували
Депутат вірить, що ВООЗ нібито використовує авіацію для поширення «хімічного отруєння із симптомами пневмонії»
Депутат Одеської обласної ради Тріфон Антов поділився у Facebook конспірологічною теорією про нібито розпилення коронавірусу з літаків.
У дописі йдеться, що Всесвітня організація охорони здоров’я нібито використовує авіацію для поширення «хімічного отруєння із симптомами пневмонії».
«Мені багато людей із сіл дзвонять, що бачили такі літаки з цими викидами, і потім дивний запах хімії. Прохання, хто має можливість фотографувати чи на відео знімати, щоб ми зрозуміли насправді що відбувається», – написав Антов в описі до фейку.
Натомість користувачі мережі висміяли депутата за віру у подібні міфи.
Як відомо, конспірологічна теорія про так звані хімтрейли (хімтраси) досить поширена у світі. Її послідовники вважають, що інверсивні сліди від літаків – це «отруйні речовини», які світові уряди розпорошують у всій планеті. Вчені вже неодноразово спростовували цю теорію, проте вона досі живе.
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