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    Депутат поширив фейк про розпилення Covid-19 з літаків: його висміяли у мережі

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    Конспірологічна теорія про так звані хімтрейли&nbsp;(хімтраси) досить поширена у&nbsp;світі, хоча її неодноразово спростовували - Депутат поширив фейк про розпилення Covid-19 з літаків: його висміяли у мережі

    Конспірологічна теорія про так звані хімтрейли (хімтраси) досить поширена у світі, хоча її неодноразово спростовували

    фото з відкритих джерел

    Депутат вірить, що ВООЗ нібито використовує авіацію для поширення «хімічного отруєння із симптомами пневмонії»

    Депутат Одеської обласної ради Тріфон Антов поділився у Facebook конспірологічною теорією про нібито розпилення коронавірусу з літаків.

    У дописі йдеться, що Всесвітня організація охорони здоров’я нібито використовує авіацію для поширення «хімічного отруєння із симптомами пневмонії».

    «Мені багато людей із сіл дзвонять, що бачили такі літаки з цими викидами, і потім дивний запах хімії. Прохання, хто має можливість фотографувати чи на відео знімати, щоб ми зрозуміли насправді що відбувається», – написав Антов в описі до фейку.

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    Натомість користувачі мережі висміяли депутата за віру у подібні міфи.

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    Як відомо, конспірологічна теорія про так звані хімтрейли (хімтраси) досить поширена у світі. Її послідовники вважають, що інверсивні сліди від літаків – це «отруйні речовини», які світові уряди розпорошують у всій планеті. Вчені вже неодноразово спростовували цю теорію, проте вона досі живе.

    До слова, українські телеканали перевірять на фейки про Covid-19.

    Раніше МОЗ спростував головні фейки про covid-вакцинацію.

    Тим часом у МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

    А ось розробника фейкової «Дії» запросили на стажування у міністерство.

    Раніше очільник МВС розповів, як поліція знаходить фейкові covid-сертифікати. Монастирський повідомив, що 90% випадків поширення підроблених covid-документів є звичайним шахрайством. Але є й випадки надання медиками «майже оригінальних» документів.

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    Теги: депутат пропаганда Одеса Одещина літак вакцинація коронавірус
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    Депутат поширив фейк про розпилення Covid-19 з літаків: його висміяли у мережі