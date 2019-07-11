Кличко перевірив, як будується метро на Виноградар (фото)



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Будівництво метро поряд з майбутньою станцією «Мостицька» Фото: пресслужба мера Києва

Дві нових станції планують відкрити у 2021 році

Роботи з будівництва метро на Виноградар тривають за графіком. Дві нових станції – «Мостицьку» та «Проспект Правди» - планують відкрити в 2021 році. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки процесу будівництва метро поряд з майбутньою станцією «Мостицька».

Метро на Виноградар є одним із наших пріоритетних інфраструктурних проектів. Мешканці Виноградаря чекають на цю подію вже давно», - зазначив він.

За словами міського голови, будівництво тунелю між станціями «Сирець» і «Мостицька» здійснюватиметься закритим способом - під землею. А між «Мостицькою» та «Проспектом Правди» - відкритим. Тунель на глибині 18 метрів буде двоярусним, на відміну від усіх інших станцій метрополітену. Така конструкція пов’язана з особливостями інфраструктури району.

За словами головного інженера проекту будівництва метро на Виноградар Євгена Шатайкіна, щит для будівництва тунелю між станціями «Сирець» та «Мостицька» знаходиться на виробничій базі «Київметробуду», на початку осені розпочнеться його монтаж на будівельному майданчику. Сьогодні на майданчику відбуваються підготовчі будівельні роботи.

«До кінця року розпочнуться роботи з влаштування перегінного тунелю між станціями «Мостицька» та «Сирець», - зауважив Шатайкін.

Довжина цієї ділянки - 1,3 км. Діаметр щита - 6 метрів.

Планується, що пасажиропотік на нових станціях сягне 34 тис. пасажирів на годину. Загальна кошторисна вартість будівництва двох станцій - понад 6 млрд грн. Довжина ділянки метро для двох нових станцій – 3,7 кілометрів.

Нагадаємо, 6 червня мер Києва Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відео про те, як відбувається будівництво метро на Виноградар.

У березні у Києві презентували проект будівництва нових станцій метро Сирецько-Печерської гілки на Виноградар. В кінці грудня 2021 року в експлуатацію планують ввести дві нових станції - «Мостицька» та «Проспект Правди». Майже 6 мільярдів коштуватиме місту будівництво цих двох станцій.

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