Кличко показав, як будується метро на Виноградар (відео)



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В кінці грудня 2021 року в експлуатацію планують ввести дві нових станції - «Мостицька» та «Проспект Правди»

Наприкінці липня почнуть копати траншею під тунель глибиною 18 метрів

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відео про те, як відбувається будівництво метро на Виноградар.

«Роботи з будівництва двох нових станцій метро на Виноградар – тривають. Біля станції «Сирець» в спеціальну шахту вже спустили обладнання, за допомогою якого прокладатимуть тунель в напрямку майбутньої станції метро «Мостицька»», - повідомив Кличко у дописі.

За його словами, паралельно триває процес укріплення ґрунту на перегоні між станціями «Мостицька» та «Проспект Правди».

«А наприкінці липня там почнуть копати траншею під тунель глибиною 18 метрів. Він буде двоярусним! Також працюють метробудівці на майбутній станції «Мостицька» - сьогодні бурять отвори для вентиляційних шахт та заливають фундамент самої станції. Отож, роботи з будівництва метро на Виноградар тривають за графіком!» - зазначив Кличко.

Нагадаємо, у березні у Києві презентували проект будівництва нових станцій метро Сирецько-Печерської гілки на Виноградар. В кінці грудня 2021 року в експлуатацію планують ввести дві нових станції - «Мостицька» та «Проспект Правди». Майже 6 мільярдів коштуватиме місту будівництво цих двох станцій.