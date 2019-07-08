Завершується ремонт мосту через Русанівську протоку: чому так довго (відео)



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На половині споруди було виконано близько 70% від усіх робіт на мосту

У столиці дорожники завершують ремонт першої частини мосту Метро через Русанівську протоку. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На половині споруди було виконано близько 70% від усіх робіт на мосту.

«Київавтодор» навів декілька фактів про ремонт:

Значна частина залізобетонних конструкцій 1965 року були аварійними (оголилась арматура, розпадався бетон). Тож деякі елементи замінили повністю (консолі тротуарів, деформаційні шви та інше).

Щоб відновити міцність і тримкість усередині мосту збудували ванти! Ці роботи виконували німецькі підрядники, зі своєю технікою і фахівцями.

Завдяки використанню нових матеріалів і конструкцій бар'єрного огородження вдалось розширити тротуар.

Наразі на мосту завершується асфальтування.

«Зазирнути всередину мосту можна на відео блогера Павел Авдокушин. У репортажі можна дізнатись «чому міст ремонтують так довго», - додали автодорівці.