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    Завершується ремонт мосту через Русанівську протоку: чому так довго (відео)

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    Завершується ремонт мосту через Русанівську протоку: чому так довго (відео)

    На половині споруди було виконано близько 70% від усіх робіт на мосту

    У столиці дорожники завершують ремонт першої частини мосту Метро через Русанівську протоку. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    На половині споруди було виконано близько 70% від усіх робіт на мосту.

    «Київавтодор» навів декілька фактів про ремонт:

    Значна частина залізобетонних конструкцій 1965 року були аварійними (оголилась арматура, розпадався бетон). Тож деякі елементи замінили повністю (консолі тротуарів, деформаційні шви та інше).

    Щоб відновити міцність і тримкість усередині мосту збудували ванти! Ці роботи виконували німецькі підрядники, зі своєю технікою і фахівцями.

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    Завдяки використанню нових матеріалів і конструкцій бар'єрного огородження вдалось розширити тротуар.

    Наразі на мосту завершується асфальтування.

    «Зазирнути всередину мосту можна на відео блогера Павел Авдокушин. У репортажі можна дізнатись «чому міст ремонтують так довго», - додали автодорівці.

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