Е-квиток став доступніший: де його можна купити (карта)



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Електронний квиток можна придбати у Т-кіосках столиці

Єдиний електронний квиток для оплати проїзду в міському пасажирському транспорті став доступнішим. Тепер його можна придбати у Т-кіосках столиці. Про це повідомили у прес-службі Kyiv Smart City.

На онлайн-карті можна перегуляти усі точки кіосків для купівлі Kyiv smart card.

Нагадаємо, нещодавно Київська міська рада затвердила правила використання електронного квитка у столичному пасажирському транспорті.

Правила чітко визначають порядок проїзду міським транспортом загального користування: трамваєм, тролейбусом, фунікулером, міською електричкою. Відповідно до рішення, для оплати проїзду в пасажирському транспорті вводиться єдиний електронний квиток. Відтак, детально виписані пункти оплати е-квитком, права та обов'язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг.

Як повідомляється, Кyiv smart card діє і в метрополітені, і в наземному комунальному транспорті. На даний момент система тестується.

Придбати електронний квиток і поповнити його можна на станціях метро або в особистому кабінеті киянина, а також у терміналах самообслуговування Іbox, Еаѕурау і 2click. Уточнюється, що при поповненні на велику кількість поїздок діють такі ж знижки, як при покупці проїзного на метро - до 10 поїздок по 8 гривень, від 50 і більше поїздок по 6,5 гривень.

Як повідомляв «Главком», у столичному метрополітені почали встановлювати термінали, в яких можна буде купити електронний QR-квиток або транспортну картку для проїзду у громадському транспорті Києва.

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