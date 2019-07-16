Кличко показав, як пустир перетворили на міську оазу (фото, відео)



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У сквері встановлено ігровий комплекс «Замок» Фото: пресслужба мера Києва

Новий сквер облаштували в Дарницькому районі міста

На вулиці Тростянецькій у Дарницькому районі столиці з’явився новий сквер. Відео комфортної зеленої зони оприлюднив на своїй сторінці у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

«На місці, де ще рік тому був пустир, тепер – справжня міська оаза. Тут, на площі понад один гектар фахівці «Зеленбуду» висадили понад 300 кущів та 35 дерев. Встановили 13 нових та зручних лав. Облаштували пішохідні доріжки, встановили сучасну металеву огорожу. Побудували невелику концертну сцену. Думаю, сквер особливо сподобається малечі, бо в ньому є новий, яскравий і безпечний, ігровий комплекс «Замок», - зазначив у дописі до відео Кличко.

Він додав, що на всіх ігрових майданчиках зони відпочинку облаштовано покриття зі спеціального матеріалу, щоб діти не травмувалися.

«Ми робимо все, аби в кожному районі столиці були такі зелені зони, де можна комфортно відпочити. Нагадаю, за кілька останніх років у Києві відремонтували 363 парки та сквери. Надали статус парка чи скверу 136 зеленим зонам», - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, 10 липня мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, на якому вони разом з братом Володимиром на велосипедах проїхалися новим туристичним маршрутом в історичному центрі столиці: від сходів поруч з Пейзажною алеєю, через Андріївський узвіз, Алею художників і Володимирську гірку до нового пішохідно-велосипедного мосту.

Як розповів раніше в інтерв’ю «Главкому» Кличко, він хоче, щоб кияни та гості міста гуляли в парках, а не на Хрещатику. Для цього влада жваво відновлює парки.

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