У столичних парках оголосили війну амброзії (відео)
Амброзію у парках Києва винищують спеціальним препаратом
Приємно прогулятися у прохолодних парках чи скверах. Але природа інколи диктує свої правила, які для людей створюють прогулянки не зовсім приємними - це рослини-алергени, які оселяються на зелених килимах парків.
Незабаром розпочнеться цвітіння амброзії. Тому столичні комунальники борються з цим алергеном методом обробітку препаратом на основі екологічного компоненту бішофіт «Стоп-амброзія».
Як повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району Києва, зокрема така обробка проведена у парку «Перемога».
Комунальники зазначили, що такий препарат має ряд переваг, серед основних з яких є безпечне використання в населених пунктах. Окрім того, цей метод є найменш трудомісткий в порівнянні з вириванням амброзії з коренем.
Як повідомлялося раніше, у Києві почали застосовувати препарат, який знищує амброзію. Препарат виготовлений на основі мінералу, який при потраплянні на листя рослини-алергену потрапляє в середину і викликає її повне висихання. «Якщо використовувати цей метод в Києві, то через п'ять років ми забудемо про проблему з амброзією. На один гектар потрібно буде витратити всього 300 гривень. В Києві її максимум 20 гектарів. Це набагато дешевше, ніж косити її косарками», - розповів директор КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Євген Ковшун.
У Києві створено карту територій, де були вжиті заходи із знищення карантинних бур’янів.