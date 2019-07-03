У столичних парках оголосили війну амброзії (відео)



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Амброзія є дуже сильним алергеном

Амброзію у парках Києва винищують спеціальним препаратом

Приємно прогулятися у прохолодних парках чи скверах. Але природа інколи диктує свої правила, які для людей створюють прогулянки не зовсім приємними - це рослини-алергени, які оселяються на зелених килимах парків.

Незабаром розпочнеться цвітіння амброзії. Тому столичні комунальники борються з цим алергеном методом обробітку препаратом на основі екологічного компоненту бішофіт «Стоп-амброзія».

Як повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району Києва, зокрема така обробка проведена у парку «Перемога».

Комунальники зазначили, що такий препарат має ряд переваг, серед основних з яких є безпечне використання в населених пунктах. Окрім того, цей метод є найменш трудомісткий в порівнянні з вириванням амброзії з коренем.

Як повідомлялося раніше, у Києві почали застосовувати препарат, який знищує амброзію. Препарат виготовлений на основі мінералу, який при потраплянні на листя рослини-алергену потрапляє в середину і викликає її повне висихання. «Якщо використовувати цей метод в Києві, то через п'ять років ми забудемо про проблему з амброзією. На один гектар потрібно буде витратити всього 300 гривень. В Києві її максимум 20 гектарів. Це набагато дешевше, ніж косити її косарками», - розповів директор КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Євген Ковшун.

У Києві створено карту територій, де були вжиті заходи із знищення карантинних бур’янів.

Амброзія - один з найнебезпечніших бур'янів, який згубно впливає на організм людини. Ця рослина однорічна. Її зовнішній вигляд нагадує коноплю, а в деяких випадках гіркий полин. Насіння амброзії швидко розноситься вітром на відстань до 5 км. Особливо небезпечний бур'ян для людей, які страждають на амброзійний поліноз.

Пилок амброзії, потрапивши в дихальні органи людини, викликає сльозоточивість, також погіршується зір, підвищується температура тіла, з'являється кашель, головний біль, слабкість. У найбільш чутливих людей амброзія може спровокувати навіть напади астми.

Щоб уберегти себе від шкідливого впливу, бажано до початку цвітіння вирвати з коренем всі поодинокі рослини на своїй ділянці. Якщо бур'янів занадто багато, їх доведеться скошувати кілька разів. У польових умовах, як правило, застосовуються хімічні методи боротьби з амброзією. Але обробку гербіцидами можна проводити на відстані не менше 1,5 км від населених пунктів.