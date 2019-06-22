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    Кличко хоче вигнати киян з Хрещатика

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    Мер Віталій Кличко планує створити сучасні зон відпочинку в Києві - Кличко хоче вигнати киян з Хрещатика
    Мер Віталій Кличко планує створити сучасні зон відпочинку в Києві
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Столичний мер не розуміє, як можна гуляти центральною вулицею столиці, коли поруч є чудові парки

    Мер столиці Віталій Кличко хоче, щоб кияни та гості міста гуляли в парках, а не на Хрещатику. Для цього влада жваво відновлює парки. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому». 

    Мер повідомив, що вже оновлено понад 300 столичних парків, скверів та зелених зон.

    На зауваження журналіста, що парк «Нивки» досі у напівзруйнованому стані, хоча перед виборами 2015 року Кличко обіцяв його відновити, мер зазначив: «Зробимо і «Нивки», і всі інші парки, щоб не було такої ситуації, яка є багато років у Києві, – коли люди ходять у вихідні дні гуляти на вулицю, яка закатана у асфальт - на Хрещатик. Хоча поряд знаходяться парки - з дивовижними виглядами на Дніпро. Потрошку ми цю «традицію» ламаємо і створюємо все більше комфортних і сучасних зон відпочинку в місті».

    Нагадаємо, Віталій Кличко після відвідування найбільшого в Німеччині парку розваг Europa-park, заявив про плани створення подібного парку на території столичного Гідропарку. «Ми плануємо створити великий парк розваг та активного відпочинку на території столичного Гідропарку. Це територія в майже 130 гектарів, острів недалеко від центру міста. І сьогодні нам потрібен інвестор, який вкладе кошти, досвід та ідеї в реалізацію такого великого проєкту», - розповів Кличко.

    Також повідомлялося, що вже розроблено концепцію розвитку території Гідропарку на Венеціанському та Долобецькому островах. 

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