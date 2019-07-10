Брати Клички показали магічний Київ (фото, відео)



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Брати Клички на новому пішохідно-велосипедному мосту

Віталій та Володимир Клички проїхалися на велосипедах новим туристичним маршрутом в центрі Києва

Мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, на якому вони разом з братом Володимиром на велосипедах проїхалися новим туристичним маршрутом в історичному центрі столиці: від сходів поруч з Пейзажною алеєю, через Андріївський узвіз, Алею художників і Володимирську гірку до нового пішохідно-велосипедного мосту.

«Друзі! Відчуйте магію нашого міста! Ми дуже стараємося, щоб в Києві з'являлося все більше знакових місць. Гарних, комфортних, де приємно відпочивати, займатися спортом, які хочеться показувати гостям української столиці», - написав мер Києва у Facebook.

Так, за словами Віталія Кличка, столична влада облаштовує і відкриває в Києві все більше гарних і нових локацій, де відпочиває багато киян та гостей столиці.

«Ми облаштовуємо і відкриваємо все більше нових і гарних локацій у Києві. Тепер чимало політиків знімають на них свої передвиборчі ролики. Але, що важливо: тут відпочиває багато киян і туристів, для яких, власне, ми все це робимо. І багато запитів на зйомки кліпів, різного відео, кіно. Знімайте і показуйте наш Київ! Любіть його так, як любимо ми!» - звертаються брати Клички у відео про українську столицю.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

13 червня міст на добу закрили для проведення регламентних технологічних робіт. Що стосується захисної плівки на скляних елементах мосту, яка постраждала від вандалів, то її найближчим часом замінять на шар захисного суперброньованого скла.

16 червня на новий скляний пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль. Співробітники правоохоронних органів встановили власника Mercedes.

Після цього перед «мостом Кличка» встановили шлагбауми і ще 4 додаткові камери відеоспостереження.

Мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ситуацію навколо пішохідно-велосипедного мосту використовують у боротьбі проти нього.

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