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    Кличко пообіцяв покарати винуватців ДТП на Дорогожичах

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    Маршрутний автобус №155 після&nbsp;ДТП - Кличко пообіцяв покарати винуватців ДТП на Дорогожичах
    Маршрутний автобус №155 після ДТП

    Мер Києва заявив, що розслідування трагедії, що сталася біля метро «Дорогожичі», має бути відкритим і відбутися в стислі терміни

    Аварія на Дорогожичах, яка сталася ввечері 21 березня в Києві, має бути належним чином розслідувана, а винуватці – покарані.

    Про це заявив мер столиці Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Розслідування трагедії, що сталася біля метро «Дорогожичі», має бути відкритим і відбутися в стислі терміни. Водій маршрутного таксі затриманий і дає свідчення правоохоронцям. Експерти працюють на місці, щоб з’ясувати причину жахливого ДТП», - зауважив Кличко.

    «Я щиро співчуваю постраждалим, за життя яких зараз борються медики. І хочу запевнити, усі винні, не тільки водій, понесуть покарання. Я ініціюю перевірку підприємства, якому належить маршрутка. Її результати будуть оприлюднені», - пообіцяв мер Києва.

    Нагадаємо, у четвер ввечері в Києві маршрутний автобус №155 збив трьох жінок на пішохідному переході біля станції метро «Дорогожичі».

     В результаті одну з потерпілих затиснуло під автобусом, другій жінці в результаті удару вибило зуби, вона також отримала інші серйозні травми обличчя. Всіх постраждалих в результаті ДТП госпіталізували.

    На відео з камер спостереження видно, що наїзд стався, коли жінки переходили дорогу на дозволений сигнал світлофора.

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