Ракетний обстріл Києва: Банкова показала відео

Громадян влада закликає залишатися в укриттях

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував відео влучання ворожої ракети в один з будинків Києва.

«Зафіксовано два влучання російських ракет. Ворожа зброя уразила житлові будинки. На місці вже працюють рятувальники та лікарі. Кілька ракет знищили сили ППО. Більше інформації згодом. Небезпека не минула. Залишайтеся в укриттях», – написав Тимошенко.

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Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час повітряної тривоги сьогодні в день, 15 листопада, росіяни атакували столицю України Київ. Рашисти потрапили у житлові будинки.

За інформацією КМВА на столицею збито чотири ракети. «Кияни, перебувайте в укриттях, наразі в столиці зафіксовано два вибухи! Інформація по жертвам та постраждалим уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють. Попередньо збито 4 ракети!», – йдеться у повідомленні.

Також КМВА попросила мешканців столиці не публікувати фото та відео влучань.

Нагадаємо, пообіді 15 листопада в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Згодом у Києві та низці регіонів України пролунали вибухи. Як пишуть мешканці столиці, у соцмережах в місті стався приліт. Момент вибуху зафіксували користувачі соцмереж.

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