Ракета на території Польщі та удар по Києву: з’явилася реакція Росії

На території Польщі під час масованого ракетного удару РФ по Україні впала ракета

Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України

Російське міністерство оборони 16 листопада зробило заяву стосовно масованого обстрілу України та падіння пакети на території Польщі.

Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України. «Хочемо особливо підкреслити: під час масового удару 15 листопада високоточними засобами ураження по об’єктам на території України жодного ракетного удару по об’єктам у місті Києві не було», – йдеться в заяві російського відомства. Нагадаємо, що внаслідок вчорашньої масованої атаки у Києві пошкоджені два житлових будинки, загинула людина.

Також російське міністерство оборони вирішило заперечити причетність до падіння ракет в Польщі, назвавши це «провокацією».

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У міноборони країни-агресорки заявили, що Росія начебто завдала ударів по Україні далеко від польського кордону.

Нагадаємо, 15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

У Польщі був терміново скликаний Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Уряд Польщі вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосувати статтю 4 Договору про НАТО.

Китай закликав до «спокою» після ракетного удару по польському селу поблизу кордону з Україною.

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