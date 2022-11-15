Обстріл Києва: рятувальники показали наслідки обстрілів (фото) 

Столичні працівники ДСНС ліквідовували пожежі після влучань ракет

15 листопада близько 15:30 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшли повідомлення про влучання за трьома адресами. Про це повідомило

ДСНС України.

Так, у Печерському районі столиці, внаслідок падіння уламків збитої ракети сталось загоряння на другому та третьому поверсі п'яти поверхового житлового будинку загальною площею 60 кв. м з частковим руйнування фасаду будівлі. Також сталось часткове руйнування квартири на 24 поверсі 24-поверхового житлового будинку без горіння.

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В Оболонському районі столиці, уламки збитої ракети впали біля фундаменту занедбаного будівництва. Займання на локаціях ліквідовано.

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На місцях подій загалом було задіяно 12 одиниць пожежної техніки, а також 61 людина з особового складу.

Наразі виявлено тіло однієї людини та одна людина постраждала. Інформація щодо жертв та потерпілих уточнюється.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час повітряної тривоги сьогодні в день, 15 листопада, росіяни атакували столицю України Київ. Рашисти потрапили у житлові будинки.

Нагадаємо, ворожа ракета влучила в будівлю мирних жителів одного з районів Київської області.

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Сьогодні, за попередніми даними, ППО знищила 73 ракети та всі 10 дрони-камікадзе. Як відомо, пошкоджені 15 об’єктів енергетичної інфраструктури. Зараз тривають аварійні відключення у багатьох областях.

Нагадаємо, на тлі масованої ракетної атаки президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Глава держави закликав громадян берегти себе. Президент також закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги.

15 листопада вибухи пролунали у більшості українських областей. Під ударом опинилися Київська, Львівська, Рівненська, Кіровоградська, Сумська, Чернігівська, Тернопільська, Волинська, Житомирська, Хмельницька та інші області.

Нагадаємо, російські загарбники випустили по Україні приблизно сотню ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.

Як відомо, російські загарбники сьогодні, 15 листопада, здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Прильоти зафіксовано у столиці та ще дев’ятьох областях.

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Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична.