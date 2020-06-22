Кличко пояснив, чому не приєднався до партії мерів



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Віталій Кличко заперечує, що хотів очолити партію мерів

Кличко поведе свою команду на місцеві вибори

Столичний голова Віталій Кличко висуватиметься в мери Києва від своєї політичної сили, а також поведе команду на місцеві вибори, зокрема, в Київраду. Про це Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

«Я багато років є лідером політичної сили «Удар», що завжди боролась і відстоювала демократичні європейські цінності. І, як уже говорив, висуватимусь в мери від своєї політичної сили. А також поведу команду на місцеві вибори, зокрема, - в Київраду», - сказав Кличко.

«Так, ми спілкуємося щодо співпраці демократичних сил з різними політиками і з різними партіями. Ми в команді зважували всі можливі варіанти і ухвалили рішення йти своєю політсилою. Якщо кияни знову довірять мені бути мером і реалізовувати їх очікування, - я переконаний, мені потрібно спиратися на команду, з якою я буду втілювати зміни в столиці», - зазначив він.

Кличко зауважив, що є головою Асоціації міст України і завжди відстоював і буде відстоювати інтереси місцевого самоврядування.

«А те, що там хтось говорить, ніби я хотів бути головнішим і таке інше - повна нісенітниця. Мені вистачає регалій і титулів. Іще раз зауважу: заради захисту інтересів громадян, місцевого самоврядування, ми будемо готові співпрацювати з усіма демократичними силами, які діятимуть за правилами і порядно», - наголосив Кличко.

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