Коронавірус і вибух у будинку: Кличко звітував про ситуацію станом на 22 червня (відео)



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Столичний голова Віталій Кличко під час карантину дає онлайн-брифінги Фото: пресслужба мера Києва

Мер розповів про останні події у столиці

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

Так, Кличко поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

який показник тестування хворих на коронавірус в Києві;

кому мають робити ІФА-тестування;

як місто допомагає мешканцям будинку, де стався вибух;

для чого місту муніципальна поліція;

чому Кличко не приєднався до партії мерів.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 червня, у Києві підтверджено 4368 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 43 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 37241

Хворіють 19587

Одужали 16642

Померли 1012

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Нагадаємо, вранці 21 червня у будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 стався вибух, внаслідок якого обвалилися чотири поверхи однієї секції.

На місці вибуху у багатоповерхівці всю ніч працювали рятувальники. Вони укріплюють стіни, щоб не сталося повторних обвалів. Станом на 7:00 22 червня, рятувальниками знайдено 3 загиблі особи, 5 осіб отримали травми.

Раніше повідомлялося6 що, рятувальники знайшли під завалами тіла вже трьох людей, доля ще трьох невідома.

Столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

22 червня комісія Кабміна вирішує питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.