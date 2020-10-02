Кличко привітав столичних освітян із Днем вчителя



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У столиці працюють понад 70 тис. педагогів

Київ виплачує максимальні надбавки всім працівникам галузі освіти

Мер Києва Віталій Кличко привітав освітян із професійним святом. Він наголосив, що у столиці понад 70 тисяч фахівців забезпечують діяльність понад тисячі навчальних закладів, навчають та виховують майже пів мільйона дітей. Про це він сказав під час онлайн-пресконференції.

«Я хочу привітати всіх освітян і подякувати за вашу непросту місію. Сьогодні понад 70 тисяч фахівців забезпечують діяльність більше 1000 закладів столиці. Це – вчителі шкіл та вихователі садочків, викладачі вищих навчальних закладів. А також люди, без яких навчальний процес був би теж неможливим – бібліотекарі, кухарі, медичні та технічні працівники. Старт, який ми отримуємо в житті, багато в чому залежить від нашої освіти та тих, хто нам її надає. Тому моя принципова позиція – фінансування освіти в столиці має бути належним. І це сьогодні – сфера найбільших витрат бюджету міста», – підкреслив мер столиці.

Він зазначив, що місто виплачує максимальні надбавки всім працівникам галузі. Також запровадили преміювання для освітян не тільки до Дня вчителя, а й до новорічних свят.

За три останніх роки майже 2 млрд гривень отримали всі, хто працює в Києві з дітьми та заради дітей.

«Саме Київ на початку пандемії став прикладом для всієї країни. Коли 29 столичних педагогів розпочали на телеканалі «Київ» відеоуроки для 11-класників. Саме Київ першим розробив регламент освітнього процесу і виділив понад 40 мільйонів гривень для придбання дезінфікуючих та інших засобів навчальними закладами. Дорогі освітяни! Я знаю, як вам непросто, бо ви сьогодні теж у групі ризику, але щодня йдете до дітей і виконуєте свою світлу місію. Я вдячний за вашу працю. Бажаю здоров’я вам та вашим родинам! А також – талановитих вам та вдячних учнів!» – наголосив Кличко.

Нагадаємо, що в Україні з 1 вересня перерахували зарплати вчителям.