Замість обіцяних $4 тисяч? Уряд зібрався урізати виплати вчителям



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Профспілки педагогів б'ють на сполох

Міністерство освіти і науки України без погодження з освітянами розробило проєкт концепції реформування оплати праці вчителів та працівників освіти.



Проте, за словами профспілки, від цього зарплата працівників освіти може лише зменшитися. Тому у міністерстві надали роз'яснення щодо цього, пише Освіта 24.

У пресслужбі профспілки повідомили, що під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ 2 вересня було озвучено пропозиції перевірити норми законів України про освіту та скасувати деякі постанови уряду щодо оплати праці вчителям. Тому освітяни відправили листи до Комітету з питань освіти та МОН, у яких заявили про неприпустимість внесення цих змін.



«Якщо будуть скасовані постанови Кабміну про підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників на 10%, то зарплата освітян суттєво знизиться», – запевнили у профспілці.



У відомстві наголосили, що МОН планує встановити надбавки за престижність педагогічної праці у розмірі 15%, замість теперішніх 30%. А тому від таких рішень постраждають педагоги, які мають право на підвищені ставки зарплат за педагогічні звання чи надбавки за почесні звання. Тому профспілка вимагає від владних структур не допустити такої реформації оплати праці вчителям та іншим працівникам освіти та вимагає Міністерство освіти і науки відкликати цю концепції реформування зарплат.



Згодом у Міністерстві освіти і науки оприлюднили роз’яснення щодо цієї концепції. Так, відомство запропонувало нардепам під час засідання Комітету розглянути механізм підвищення оплати вчителям. Проте, у Міносвіти наголосили, що вищеперераховані пропозиції щодо реформування оплати праці працівникам освіти не є підготовленим проєктом Концепції. Тобто ці питання ще будуть опрацьовані робочою групою з розроблення Концепції, тож згодом їх схвалять або відхилять.



У Міносвіти додали, що уряд прийняв постанову № 822 від 10 липня 2019 року про оплату праці педагогам та працівникам освіти, яка передбачає поступове (до 2023 року) підвищення окладу для працівників до рівня 4 прожиткових мінімумів. Проте у зв’язку з відсутністю коштів на її реалізацію постанова була зупинена до 31 грудня 2020 року. Її впровадження в дію у 2021 роціпотребуватиме додатково близько 50 мільярдів гривень.

Слід зауважити, що під час своєї виборчої кампанії Володимир Зеленський обіцяв вчителям підняти зарплати до 4 тисяч доларів. Так, 14 березня 2019 року вийшов черговий випуск влогу Зеленського, в якому експерти з освіти підрахували, що українським вчителям можна підняти зарплатню до 4 тисяч доларів і на це потрібно «лише 200 мільйонів доларів на рік». Зеленський цю ідею підтримав.





Нагадаємо, що в Україні збільшилась мінімальна зарплата. Тепер вона становить 5 тисяч гривень.