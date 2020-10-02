Сплеск коронавірусу в Києві: Кличко звітує про ситуацію трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг

Спалах коронавірусу виявлено в «Київпастрансі»

Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах поширення коронавірусу.

Так, столичний голова інформує:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки протоколів склали на порушників протиепідемічних правил;

скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;

про підтримку столичних освітян;

про захворюванність на коронавірус у «Київпастрансі»;

про готовність міста до опалювального сезону.

Як повідомлялося, за минулу добу, 1 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 447 осіб. Це на 70 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 30 вересня було 377 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 23602 випадки захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 217661

Хворіють 116809

Одужали 96591

Померли 4261

Копіювати код для вставки

Загалом в Україні підтверджено 217661 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 1 жовтня зафіксовано ще 4633 хворих на коронавірус.