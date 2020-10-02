Сплеск коронавірусу в Києві: Кличко звітує про ситуацію

Сплеск коронавірусу в Києві: Кличко звітує про ситуаціютрансляція
Спалах коронавірусу виявлено в «Київпастрансі»
Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах поширення коронавірусу.
Так, столичний голова інформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки протоколів склали на порушників протиепідемічних правил;
- скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;
- про підтримку столичних освітян;
- про захворюванність на коронавірус у «Київпастрансі»;
- про готовність міста до опалювального сезону.
Як повідомлялося, за минулу добу, 1 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 447 осіб. Це на 70 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 30 вересня було 377 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 23602 випадки захворювання на Covid-19.
-
Всього217661
-
Хворіють116809
-
Одужали96591
-
Померли4261
Загалом в Україні підтверджено 217661 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 1 жовтня зафіксовано ще 4633 хворих на коронавірус.