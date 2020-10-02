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    Сплеск коронавірусу в Києві: Кличко звітує про ситуацію

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    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Сплеск коронавірусу в Києві: Кличко звітує про ситуацію
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінг

    Спалах коронавірусу виявлено в «Київпастрансі»

    Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах поширення коронавірусу.

    Так, столичний голова інформує:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки протоколів склали на порушників протиепідемічних правил;
    • скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;
    • про підтримку столичних освітян;
    • про захворюванність на коронавірус у «Київпастрансі»;
    • про готовність міста до опалювального сезону.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 1 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 447 осіб. Це на 70 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 30 вересня було 377 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 23602 випадки захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      217661
    • Хворіють
      116809
    • Одужали
      96591
    • Померли
      4261

    Загалом в Україні підтверджено 217661 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 1 жовтня зафіксовано ще 4633 хворих на коронавірус.

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